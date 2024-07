Rettungskraft angegriffen und verletzt

Nr. 1402

In der vergangenen Nacht griffen drei Männer in Neukölln eine Rettungskraft an und verletzten diese. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Rettungskräfte gegen 0.30 Uhr in die Fuldastraße aufgrund einer stark alkoholisierten Frau, die sich auf dem Boden vor einem Coffeeshop befand, alarmiert worden. Beim Eintreffen der Helfer soll die 47-jährige Rettungskraft die Frau dazu aufgefordert haben, vom Boden aufzustehen. Der 45-jährige Ladeninhaber des Coffeeshops soll sich über die Wortwahl des 47-jährigen Helfers echauffiert haben, woraufhin sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Ladeninhaber und der Rettungskraft entwickelt hätte. Infolgedessen soll der 45-Jährige begonnen haben auf die Rettungskraft einzuschlagen und einzutreten. Ein gleichaltriger Passant sowie ein derzeit noch Unbekannter seien daraufhin ebenfalls von hinten an den 47-Jährigen herangetreten und hätten diesen mehrmalig mit Faustschlägen auf den Hinterkopf geschlagen. Die Rettungskraft hätte daraufhin eine auf dem Boden liegende Bierflasche ergriffen und diese in Verteidigungsabsicht drohend gegen die drei Angreifer gerichtet. Hinzualarmierte Polizeikräfte nahmen den Sachverhalt und die Personalien von zwei Angreifern auf. Die beiden 45-Jährigen wurden anschließend wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dem dritten Mann gelang die Flucht. Die 47-jährige Rettungskraft klagte über Schmerzen am Kopf und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann trat anschließend vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen werden von dem zuständigen Kommissariat für Gewaltdelikte der Polizeidirektion 5 (City) geführt.