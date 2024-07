Tumult im Café

Nr. 1401

Gestern kam es in einem Café in Kreuzberg zu einem Polizeieinsatz. Gegen 22.15 Uhr befand sich eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem Baby im Kinderwagen in dem Café in der Kottbusser Straße und schaute sich das EM-Spiel Österreich – Türkei an. Als ein Tor fiel und im Café Jubel ausbrach, soll ein 19-Jähriger den Kinderwagen gegriffen und ihn circa einen Meter weggeschoben haben. Die Mutter soll das sofort gemerkt und durch Schreien auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben, woraufhin der 19-Jährige den Wagen wieder losgelassen und sich in Richtung Kottbusser Brücke entfernt haben soll. Dort wurde er circa zwei Minuten später von Einsatzkräften festgenommen. Ein 25-Jähriger, der sich ebenfalls in dem Café befand, soll einen Versuch unternommen haben, die aufgebrachte Mutter zu beschwichtigen. Dies führte offenbar dazu, dass er von den Umstehenden als Mittäter des 19-Jährigen wahrgenommen wurde. Mehrere Personen schlugen dann auf den 25-Jährigen ein. Er erlitt dadurch Verletzungen im Gesicht, an der Hüfte und an einem Arm und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Außerdem gab er an, den 19-Jährigen nicht zu kennen. Das Kind ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Die Mutter erstattete Anzeige wegen versuchter Entziehung Minderjähriger. Der 19-Jährige beteuerte im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen, dass er das Kind lediglich vor dem Lärm im Café beschützen wollte. Da er auf die Einsatzkräfte und auf mehrere Zeugen verhaltensauffällig wirkte, wurde er zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).