Unfall zwischen Auto- und Straßenbahnfahrer

Nr. 1400

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Straßenbahnfahrer mussten Polizei und Feuerwehr gestern Abend in Friedrichshagen ausrücken. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen habe ein 42-Jähriger gegen kurz vor 18 Uhr mit seinem Auto den Parkplatz am Fürstenwalder Damm verlassen und dabei das Gleisbett der dortigen Straßenbahn überquert. Beim Überqueren fuhr der 62-jährige Straßenbahnfahrer der Linie 61 in Richtung Bölschestraße und stieß mit dem Mercedesfahrer zusammen. Der Autofahrer erlitt eine Schlüsselbeinfraktur. In dem Mercedes befanden sich ebenfalls noch seine beiden Kinder im Alter von acht und drei Jahren. Der Achtjährige erlitt eine Risswunde am Ohr, während die Dreijährige unverletzt blieb. Rettungskräfte brachten die Familienmitglieder zur ambulanten und vorsorglichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer, der einen Schock erlitten hatte, wurde ebenfalls zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Während des Einsatzes war der Fürstenwalder Damm von der Bölschestraße bis zum Müggelseedamm in beide Richtungen auch für den BVG-Verkehr von circa 18 bis 19 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.