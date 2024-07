Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Nr. 1396

In der vergangenen Nacht flüchtete in Neukölln ein Unbekannter vor einer Polizeikontrolle. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Polizeikräfte gegen 23.30 Uhr auf einen VW aufmerksam, dessen Fahrzeugführer den Polizistinnen und Polizisten an der Kreuzung Emser Straße Ecke Ilsestraße die Vorfahrt nahm und seinen Weg auf der Ilsestraße in Fahrtrichtung Nogatstraße fortsetzte. Als die Beamten unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn dem Autofahrer signalisierten anzuhalten, beschleunigte dieser stark und verhinderte das Überholen des Polizeiautos durch plötzliche Fahrstreifenwechsel. Die Verfolgung des flüchtenden Unbekannten setzte sich auf der Hermannstraße fort, wo der Autofahrer teilweise die Gegenfahrbahn befuhr und mehrere rote Ampeln missachtete. In der Silbersteinstraße gelang dem derzeit noch Unbekannten schließlich die Flucht. Während der Verfolgungsfahrt touchierte das Polizeiauto an der Kreuzung Nogatstraße/Hermannstraße versehentlich den Poller eines Radschutzstreifens, wodurch das Einsatzfahrzeug beschädigt wurde und nicht mehr einsatz- und fahrfähig war. Es wurden keine Personen verletzt. Das Kommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.