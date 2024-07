Tötungsdelikt in Mehrfamilienhaus

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1393

Gestern Nachmittag kam es im Ortsteil Falkenhagener Feld zu einem Tötungsdelikt. Zeugen alarmierten gegen 16.20 Uhr den Notruf, nachdem sie Schreie aus einer Wohnung in der Zeppelinstraße vernommen hatten. Eine 40-jährige Frau öffnete den Einsatzkräften die Tür. In den Räumlichkeiten konnte ein 61-jähriger Mann mit diversen Stich- und Schnittverletzungen leblos aufgefunden werden. Die Frau wurde festgenommen und für die fünfte Mordkommission des Landeskriminalamts eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.