Seniorin beraubt

Nr. 1391

In der vergangenen Nacht wurde in Westend eine Seniorin von derzeit noch fünf Unbekannten beraubt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die 79-Jährige gegen 22.20 Uhr in der Knobelsdorffstraße von fünf jugendlichen Tatverdächtigen umringt und unter Vorhalten einer Faustfeuerwaffe zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Einer der mutmaßlichen Räuber habe unter Ausnutzung des Schockzustandes der Seniorin ihr die Handtasche entrissen. Da die 79-jährige versucht haben soll, diese festzuhalten, sei sie durch das gewaltsame Entreißen zu Boden gestürzt und erlitt hierdurch ein Hämatom an einem Bein und Hautabschürfungen an einem Finger. Ein Passant beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Darüber hinaus nahm er die Verfolgung der Bande auf, die in Richtung Soorstraße geflohen sein soll, verlor diese aber aus den Augen. Die beraubte Seniorin lehnte eine medizinische Behandlung ihrer Verletzungen ab und gab gegenüber den Polizistinnen und Polizisten an, dass die Jugendlichen durch den Raub ihrer Handtasche u.a. zwei Mobiltelefone und Bargeld erbeutet hätten. Das Jugendkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.