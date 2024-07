Festnahme nach Einbruch in Lastwagen

Nr. 1389

Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 25 wurden gestern Mittag auf einen Diebstahl aus einem Lastwagen aufmerksam. Ein 27-Jähriger schlug gegen 13.30 Uhr das Seitenfenster der Fahrertür des Lasters, der in der Tauentzienstraße geparkt war, ein und entwendete daraus eine Bauchtasche mit Geld. Zeitgleich bemerkten die Fahnder, dass ein 37 Jahre alter mutmaßlicher Komplize des Tatverdächtigen in der Nähe in einem VW wartete. Während der Jüngere die Flucht zu Fuß ergriff, flüchtete der Ältere mit dem Wagen vom Tatort. Die Polizeikräfte folgten daraufhin dem einen zu Fuß sowie dem anderen mit einem Dienstfahrzeug und nahmen das Duo fest. Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein Messer und beschlagnahmten dieses. Der VW wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden in einen Polizeigewahrsam gebracht und einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) überstellt.