Überfall auf Juweliergeschäft – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 1388

Gestern Nachmittag sollen zwei bislang Unbekannte ein Juweliergeschäft in Schmargendorf überfallen haben. Gegen 14.10 Uhr soll einer der Tatverdächtigen das Geschäft in der Berkaer Straße betreten und eine 64-jährige Angestellte überwältigt haben, die dabei stürzte und sich am Arm verletzte. Nachdem der Tatverdächtige einem mutmaßlichen Komplizen Zutritt verschafft haben soll, sollen die beiden der Frau eine Schusswaffe vorgehalten und diverse Schmuckgegenstände entwendet haben. Ein Schuss wurde nicht abgegeben. Dann soll das Duo mit der Beute zu Fuß durch einen Innenhof in Richtung Hundekehlestraße und anschließend in einem Auto in Richtung Heydenstraße geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Angestellte ins Krankenhaus. Eine weitere Angestellte, die sich während des Überfalls in einem der hinteren Räume aufgehalten hatte, stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Wer hat die Tatvorbereitung, die Tat oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61a in Moabit, unter der Telefonnummer (030) 4664-273100 (zu Bürodienstzeiten) und 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.