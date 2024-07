Versuchter Fahrradklau zur Mittagszeit - Festnahmen

Nr. 1387

Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gingen der Polizei gestern Mittag in Niederschöneweide ins Netz. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte um kurz vor 12 Uhr zu den Fahrradständern des S-Bahnhofs Schöneweide am Sterndamm Ecke Michael-Brückner-Straße, da sich Personen an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als die Beamtinnen und Beamten kurze Zeit später eintrafen, flüchteten zwei Männer vom Ort. Sie wurden jedoch noch in der Nähe festgenommen. Bei der Flucht soll einer des Duos noch einen Bolzenschneider weggeworfen haben. Diesen sowie ein offenbar damit durchtrenntes Fahrradschloss fanden die Einsatzkräfte in einem Gebüsch in der Nähe des Festnahmeortes. Beides wurde sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich das zerstörte Schloss zuvor an einem am Bahnhof angeschlossenen Fahrrad befand. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige im Alter von 29 und 32 Jahren wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls dauern an.