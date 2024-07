Raser festgenommen

Nr. 1383

In Mitte gefährdete vergangene Nacht ein Mann den Straßenverkehr und versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 22 Uhr beobachtete ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter an der Kreuzung Magazinstraße Ecke Alexanderstraße einen Raser, der wiederholt rote Ampeln missachtete. Der Zeuge entschloss sich zur Verfolgung des Autos, das weiterhin verschiedene Verkehrsverstöße beging und alarmierte die Polizei. An der Kreuzung Gertraudenstraße Ecke Fischerinsel machte der Zeuge die alarmierten Einsatzkräfte auf den BMW aufmerksam. Die Einsatzkräfte stellten sich daraufhin mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn quer zur Fahrbahn, um den Tatverdächtigen zum Anhalten zu bringen. Der 40-Jährige fuhr jedoch ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit auf den Einsatzwagen zu, der nur mittels einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der BMW-Fahrer beschleunigte erneut und ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Einsatzkräfte, die letztlich den Flüchtenden an der Kreuzung Stralauer Straße Ecke Klosterstraße stellen und festnehmen konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen stellen die Einsatzkräfte augenscheinliches Cannabis fest, dessen Konsum der 40-Jährige eingestand. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung beschlagnahmten die Einsatzkräfte den BMW. Den Tatverdächtigen brachten sie zum Zwecke einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend entlassen wurde. Der 40-Jährige muss sich dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und der Straßenverkehrsgefährdung unter Rauschmitteleinfluss verantworten. Die Ermittlungen wurden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.