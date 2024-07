Überfall auf Tankstelle - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 1380

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der im dringenden Verdacht steht, am Sonntag, den 25. Februar 2024, gegen 20.10 Uhr, eine Tankstelle am Zabel-Krüger-Damm in Waidmannslust überfallen zu haben. Um Geld zu erlangen, bedrohte er den Mitarbeiter der Tankstelle mit einer Pistole. Anschließend flüchtete der Gesuchte mit der Beute in einer Einkaufstüte über die Schluchseestraße in unbekannte Richtung.

circa 20 bis 25 Jahre alt

circa 185 cm groß, schlanke Statur

schwarzes Tuch vor Mund und Nase

graue Adidas-Kapuzenjacke, schwarze Hose, helle Nike-Schuhe

schwarze Pistole

Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 entgegen. Auch per E-Mail, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache können Hinweise gegeben werden.