Nr. 1379

Gestern Morgen wurden eine Frau und ein Mann in Alt-Hohenschönhausen von zwei derzeit noch unbekannten Männern transfeindlich beleidigt und bespuckt. Nach den ersten Erkenntnissen wartete die 21-Jährige gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Begleiter gegen 7 Uhr an der Haltestelle Freienwalder Straße in der Konrad-Wolf-Straße auf eine Tram, als zwei Unbekannte die Heranwachsenden transfeindlich beleidigt und bespuckt haben sollen. Die 21-Jährige soll zudem von den unbekannten Tatverdächtigen am Nacken und an den Armen berührt worden sein. Als die Tram einfuhr, sollen alle Beteiligten gemeinsam die Bahn bestiegen und die Fahrt ohne weitere Vorkommnisse in Richtung Hauptbahnhof aufgenommen haben. Die beiden noch unbekannten Männer sollen an der Haltestelle Alexanderplatz aus der Straßenbahn ausgestiegen sein. Die Heranwachsenden begaben sich anschließend zu einem Polizeiabschnitt der Polizeidirektion 3 (Ost) und erstatteten Anzeige. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.