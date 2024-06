Geldautomat gesprengt

Nr. 1378

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei nach Prenzlauer Berg zu einem gesprengten Geldautomaten alarmiert. Ein Anwohner beobachtete gegen 2.50 Uhr mehrere unbekannte Personen, die sich gewaltsamen Zutritt zu einem Einkaufscenter an der Greifswalder Straße verschafften und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später hörte er einen lauten Knall. Die eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte stellten eine aufgehebelte Tür und einen gesprengten Geldautomaten in Inneren des Einkaufszentrums fest. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die unbekannten Täter darin befindliches Geld in unbekannter Höhe entwendet haben und in Richtung Greifswalder Straße geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin übernommen.