Verdacht eines Tötungsdeliktes

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1377

Zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Tempelhof haben die Staatsanwaltschaft Berlin und die 6. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der vergangenen Nacht die Ermittlungen übernommen. Einsatzkräfte der Polizei wurden gegen 2 Uhr zu einer verstorbenen Frau in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Parkstraße alarmiert. Die 45-Jährige wies erhebliche Kopfverletzungen auf, so dass nach jetzigem Kenntnisstand von einem Gewaltverbrechen ausgegangen wird. Der 59-jährige Ehemann der Frau wurde unter dringendem Tatverdacht in der Wohnung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.