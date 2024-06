Festnahme nach Einbruch

Nr. 1376

Einsatzkräfte des zuständigen Polizeiabschnittes nahmen gestern Abend in Mahlsdorf einen Mann nach einem Einbruch fest. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenaussagen zufolge bemerkte eine 73-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Hönower Straße gegen 21 Uhr zwei männliche Personen, die in ihr Haus einbrachen und alarmierte die Polizei. Auf Anraten der Beamtin der Notrufzentrale schloss sich die Seniorin in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss ein. Die beiden Tatverdächtigen, die sich inzwischen gewaltsamen Zutritt über die Terrassentür des Hauses verschafft hatten, begaben sich ebenfalls ins Obergeschoss und hebelten dort die Tür zum Zimmer der Seniorin auf. Die 73-Jährige setzte sich mit einer Kurbelstange für Rollläden zur Wehr, woraufhin einer der beiden Einbrecher ins Erdgeschoss floh. Der zweite Einbrecher versuchte der älteren Dame die Kurbelstange und das Telefon zu entreißen. Dabei erlitt die 73-Jährige Quetschungen am Unterarm. Anschließend floh der Angreifer durch das Fenster eines Nachbarzimmers über das Dach ins Freie. Diesen Tatverdächtigen, einen 48 Jahre alten Mann, nahmen die Polizeieinsatzkräfte noch in der Nähe fest. Sein noch unbekannter Komplize entkam. Erste Ermittlungen ergaben, dass gegen den 48-Jährigen überdies ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken besteht. Für weitere polizeiliche Maßnahmen und zur Überstellung an die Justiz brachten die Beamtinnen und Beamten ihn in einen Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.