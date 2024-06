Versuchte Brandstiftung an Polizeiabschnitt

Nr. 1374

In der vergangenen Nacht kam es zu einer versuchten Brandstiftung an einer Polizeiliegenschaft in Schöneberg. Gegen 4.30 Uhr soll ein 26-jähriger Mann verfassungsfeindliche Parolen skandiert und einen Brandsatz gegen die Fassade des örtlich zuständigen Polizeiabschnitts 42 in der Hauptstraße geworfen haben. Nachdem Zeugen die Einsatzkräfte auf den Brandherd aufmerksam gemacht hatten, konnten die Flammen eigenständig gelöscht werden. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, verlor jedoch dabei einen Beutel in dem sich unter anderem seine mutmaßlichen Personaldokumente befanden. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.