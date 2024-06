Tote Person nach Wohnungsbrand

Nr. 1372

In der vergangenen Nacht wurde eine tote Person nach einem Wohnungsbrand in Schöneberg gefunden. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Anwohnerin eines gegenüberliegenden Gebäudes den Brand in einem mehrgeschossigen Haus am Willmanndamm gegen 23.15 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte informiert haben. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch eine männliche Person nur noch tot aus den Räumlichkeiten bergen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.