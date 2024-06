Zwei Männer mit Messer verletzt

Nr. 1370

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Moabit alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren gegen 2.50 Uhr in einer Lokalität in Alt-Moabit in Streit mit einem anderen, ebenfalls 30-jährigen Mann geraten sein. Beim Verlassen der Örtlichkeit soll der Mann den beiden Freunden gefolgt sein und habe diese unvermittelt mit einem Messer attackiert. Die Männer sollen sich daraufhin mit Schlägen und Tritten gegen den Angreifer zur Wehr gesetzt haben, bis dieser zu Boden gegangen sei. Die hinzualarmierten Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen mit mehreren Stichverletzungen im Bereich des Bauches zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 28-jähriger Begleiter erlitt Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberarms, die jedoch ambulant versorgt werden konnten. Der Tatverdächtige wurde im Gesicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.