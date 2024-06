Mann beleidigt und schlägt Unbekannte im Park

Nr. 1371

Gestern Abend soll ein Mann im Ortsteil Prenzlauer Berg einen Unbekannten beleidigt und einen Dritten geschlagen haben. Gegen 19.50 Uhr wurden Zeugen und Zeuginnen auf einen 29-Jährigen im Mauerpark aufmerksam, als er fremdenfeindliche und volksverhetzende Parolen gegenüber einem unbekannt gebliebenen Mann geäußert haben soll. Anschließend soll der Tatverdächtige auf einen ebenfalls unbekannten Parkbesucher zugegangen, mit diesem in einen Streit geraten sein und diesen letztlich mit einem Faustschlag attackiert haben. Der Unbekannte soll den jungen Mann daraufhin ebenfalls geschlagen und sich dann vom Ort entfernt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 29-Jährigen im Nahbereich festnehmen. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er kam zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend an eine Justizanstalt übergeben. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Volksverhetzung sowie der wechselseitigen Körperverletzung dauern an.