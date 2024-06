Verkehrsunfall und Verdacht eines verbotenen Rennens

Nr. 1369

In der vergangenen Nacht kam es in Wedding zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 23-Jähriger kurz vor 3 Uhr mit seinem Auto von der Genter Straße kommend den rechten Fahrstreifen der Luxemburger Straße befahren haben. Als er auf Höhe der Tegeler Straße gewendet haben soll, kollidierte er mit dem Wagen eines 20-Jährigen, der auf dem linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung unterwegs gewesen sein soll. Der 23-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 18 Jahre alter Beifahrer klagte über Kopfschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der 20-Jährige wies eine Verletzung an einem Bein auf und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund von Verletzungen am Kopf und Rumpf wurde seine 23-jährige Beifahrerin stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme schilderten Zeugen und Zeuginnen, dass beide Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein sollen. Die Einsatzkräfte stellten beide Fahrzeuge sowie die Führerscheine sicher. Die Unfallstelle war bis ungefähr 6.30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall und zum Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.