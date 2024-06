Schwerer Straßenraub mit Kfz

Nr. 1368

Heute Morgen kam es in Spandau zu einem schweren Straßenraub, bei dem ein Mann verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand und Zeugenaussagen ging ein 69 Jahre alter Mann gegen 8 Uhr auf dem Gehweg der Straße Freiheit, als er von einem schwarzen SUV angefahren wurde und zu Boden stürzte. Aus dem Wagen soll ein bisher noch unbekannter Mann ausgestiegen sein und dem 69-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht und danach seine Umhängetasche entrissen haben. Anschließend floh der Tatverdächtige mit dem BMW in Richtung Altstadt Spandau. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Überfallenen für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zu dem schweren Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.