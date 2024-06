Fünf Bus-Fahrgäste bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1367

Gestern Nachmittag kam es in Friedenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einer Radfahrerin. Gegen 16 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte in die Rheinstraße alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll eine Frau mit ihrem Fahrrad zuerst den Gehweg der Rheinstraße in Richtung Walther-Schreiber-Platz befahren haben. Zwischen der Schmiljanstraße und der Roennebergstraße soll die 67-Jährige dann auf die Fahrbahn gewechselt sein, woraufhin ein Busfahrer der BVG-Linie M 48 eine starke Gefahrenbremsung durchgeführt haben soll. Ein Zusammenstoß konnte dadurch verhindert werden. Aufgrund der erfolgten Gefahrenbremsung sollen mehrere Fahrgäste gestürzt sein, worunter fünf Insassen verletzt wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten einen 35-Jährigen mit Kopf- und Nackenverletzungen, einen 60-Jährigen mit einer Wirbelsäulenverletzung und eine 39-Jährige mit einem Schädel-Hirn-Trauma in Krankenhäuser. Darüber hinaus wurden eine 65-Jährige und ein 30-Jähriger mit leichten Verletzungen ambulant am Unfallort behandelt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.