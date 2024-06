Radfahrer umgefahren und geflüchtet

Nr. 1366

Ein Fahrradfahrer wurde gestern Abend von einem Auto in Köpenick umgefahren und erlitt dadurch lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte der 45-jährige Radfahrer gegen 21 Uhr vom Waldnesselweg kommend den Müggelheimer Damm in Fahrtrichtung Erwin-Bock-Straße überqueren, als ihn ein von links kommendes, stadtauswärts fahrendes Auto auf dem Müggelheimer Damm mit einer bisher unbekannten Person am Steuer anfuhr. Der Zweiradfahrer wurde durch den Aufprall in die Luft geschleudert und kam hinter dem Fahrzeug auf der Straße zum Liegen. Gemäß Zeugenangaben flüchtete das Fahrzeug anschließend stark beschleunigend vom Unfallort und entkam. Der 45-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, die derzeit intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall und zu der bisher unbekannt gebliebenen Person, die das flüchtende Fahrzeug fuhr, dauern an.