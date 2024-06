Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1365

Der 82-jährige Hans Jürgen FROMM aus Marzahn wird vermisst. Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, verließ er gegen 8.45 Uhr seine Wohnanschrift in der Walter-Felsenstein-Straße, um mit einem Bus zu einem Wertstoffhof in der Klettwitzer Straße zu fahren und dort Altpapier abzugeben. Dort wurde er zuletzt gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Herr FROMM ist zuletzt zunehmend desorientiert gewesen. Er leidet unter medikamentenpflichtigem Bluthochdruck und kann sich zu Fuß nur langsam fortbewegen. Möglicherweise befindet sich Herr FROMM in einer Notlage.

82 Jahre alt

160 bis 165 cm groß

lichtes graues Haar

spricht mit starkem ostpreußischem Akzent

bekleidet mit blauer Jeans, blauem Oberhemd und schwarzen Straßenschuhen

führt zwei grau-schwarze Einkaufstrolleys mit sich

Wer hat Herrn FROMM seit dem 26. Juni 2024 gesehen oder kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost), Poelchaustraße 1 in Marzahn, unter der Telefonnummer (030) 4664- 371100 sowie per E-Mail entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.