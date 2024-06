Polizei warnt vor Trickbetrügern

Nr. 1363

In den letzten Tagen und Wochen stellte die Polizei Berlin im gesamten Stadtgebiet eine erhöhte Zahl von Trickbetrugstaten fest. Die Trickbetrüger suchten hauptsächlich Seniorinnen und Senioren an deren Wohnanschriften auf, um dort unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Einlass in die Wohnungen zu erhalten. Dabei behaupteten die Täter, dass es im Rahmen von Bauarbeiten im Haus oder in der Nachbarschaft zu Wasserschäden oder Verunreinigungen des Trinkwassers gekommen sei. Sie betonten die besondere Dringlichkeit der vermeintlichen Reparaturen, um Zweifel der Bewohnerinnen und Bewohner angesichts einer fehlenden Benachrichtigung seitens der Hausverwaltung zu zerstreuen. Insbesondere in den letzten Tagen verzeichnete die Polizei Berlin mehrere Fälle, bei denen die Täter vorgaben, in den Wohnungen dringend Rauchmelder überprüfen oder austauschen zu müssen. Sobald sich die Trickbetrüger Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, wurden die Betroffenen in Gespräche verwickelt, während Komplizen die Wohnung nach Geld und Wertgegenständen durchsuchten, um diese anschließend zu entwenden.

Die Polizei rät:

Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage.

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn diese Personen Ihre Wohnung betreten wollen.

Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihren Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und etwas von Ihnen wollen.

Rufen Sie gegebenenfalls laut um Hilfe!

Im Notfall immer: 110

