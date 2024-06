Männer bei geplantem Handyverkauf mit Reizgas verletzt

Nr. 1362

Bei einem missglückten Handyverkauf wurden gestern Nachmittag in Neukölln zwei Männer durch Reizgas verletzt. Die beiden 34 und 24 Jahre alten Verkäufer hatten sich über eine Plattform mit einem potenziellen Käufer an einer Adresse am Michael-Bohnen Ring verabredet. Als die beiden gegen 16.45 Uhr vor dem Haus standen, soll ein bislang Unbekannter herausgetreten sein und mitgeteilt haben, der Kaufinteressent zu sein. Der 34-Jährige übergab das Handy. Statt des vereinbarten Bargeldes soll der Unbekannte aber dann ein Pfefferspray herausgeholt und dieses in Richtung der beiden Männer gesprüht haben. Anschließend soll er in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der 34-Jährige erlitt Reizungen der Augen und Schleimhäute und wurde am Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.