Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1361

In Schöneberg wurde gestern Abend eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 26-Jährige war ebenso wie ein 34-jähriger Autofahrer auf der Yorckstraße in Richtung Kreuzberg unterwegs. An der Kreuzung Yorckstraße/Bautzener Straße bog der Pkw-Fahrer nach rechts ab und übersah dabei offenbar die geradeaus fahrende Radfahrerin. Die beiden stießen zusammen, die Radfahrerin stürzte über die Motorhaube und zog sich eine Verletzung am Oberkörper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).