Verkehrsunfall mit Beteiligung von E-Tretrollern

Nr. 1356

Gestern Abend wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Rudow verletzt. Gemäß Zeugenaussagen befuhr der 76-jährige Senior mit seinem Elektrofahrrad gegen 20.10 Uhr den geteerten Weg zwischen Rudower Höhe und Streuobstwiese Altglienicke Richtung Dankmarsteig, als ihm aus entgegengesetzter Richtung zwei Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren sowie ein Kind im Alter von 13 Jahren auf ihren E-Tretrollern entgegenkamen. Der 13-Jährige soll während der Fahrt gemeinsam mit seinem 14-jährigen Freund auf dem E-Scooter gestanden haben. Der 15-Jährige soll während der Fahrt seine Freunde mit seinem E-Scooter vom Weg abgedrängt haben, sodass diese auf die Fahrbahn des Seniors gerieten und es so zum Zusammenstoß mit dem Senior kam. Sowohl der Mann als auch das Kind mit seinem jugendlichen Kompagnon stürzten durch den Zusammenprall zu Boden. Der Elektrotretrollerfahrer und sein Mitfahrer zogen sich Schürfwunden an den Armen und Beinen zu, lehnten eine ärztliche Behandlung allerdings ab. Der 76-Jährige hingegen erlitt Verletzungen am Kopf und an einer Schulter und wurde von hinzualarmierten Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 3 (Ost) geführt.