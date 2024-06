Mann sticht auf Ex-Ehepartner ein – Festnahme und Haftrichtervorführung

Nr. 1354

Im Rahmen der häuslichen Gewalt wurde gestern Abend in Charlottenburg ein Mann verletzt. Gegen 21.30 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte in die Pestalozzistraße alarmiert. In einem Treppenhaus eines Wohnhauses trafen die alarmierten Einsatzkräfte einen blutenden 58-Jährigen an. Der Verletzte soll in seiner Wohnung mit seinem 33 Jahre alten Ex-Ehepartner in einen Streit geraten sein. Zeugenaussagen zufolge soll der 33-Jährige in Folge der Auseinandersetzung mehrfach mit einem Gegenstand auf den 58-Jährigen eingestochen haben. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen in der Wohnung an und nahmen ihn fest. Anschließend fanden sie ein Taschenmesser samt Blutanhaftungen auf dem Balkon und beschlagnahmten es als mutmaßliches Tatmittel. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen, der mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers sowie am Kopf erlitt, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, in dem er sich einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterziehen musste. Aus diesem wurde er anschließend dem örtlich zuständigen Abschnittskommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernahm. Der 33-Jährige soll am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden und muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen der häuslichen Gewalt verantworten.