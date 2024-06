Fußgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1350

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Neukölln alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 67-jähriger Fußgänger gegen 23.10 Uhr versucht haben, die Hermannstraße aus Richtung der Karlsgartenstraße in Richtung Biebricher Straße zu überqueren. Hierbei wurde er von einem Autofahrer, der die Hermannstraße aus Richtung Britzer Damm kommend in Richtung Karl-Marx-Straße befuhr, angefahren. Der Fußgänger erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Der Autofahrer ließ das Unfallfahrzeug am Unfallort zurück und flüchtete zunächst. Gegen 0.30 Uhr erschien ein 26 Jahre alter Mann auf dem Polizeiabschnitt 55 und gab an, der Unfallfahrer zu sein. Anschließend wurde er für weitere Maßnahmen einem Polizeigewahrsam zugeführt und im Anschluss entlassen. Die weiteren Ermittlungen, auch dazu ob das Fahrzeug vor dem Unfall an einer Jubelfeier mit Bezug zur UEFA EURO 2024™ teilgenommen hat, dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) geführt.