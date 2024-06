Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen

Nr. 1349

In der vergangenen Nacht setzten bislang Unbekannte in Moabit mehrere Fahrzeuge in Brand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hörte ein Anwohner kurz nach Mitternacht einen lauten Knall von der Spenerstraße und sah beim Blick aus dem Fenster drei brennende Autos. Der alarmierten Feuerwehr gelang es gemeinsam mit herbeigeeilten Passanten alle brennenden Fahrzeuge zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Durchführung der Löscharbeiten musste die Spenerstraße zwischen Melanchthonstraße und Alt-Moabit bis gegen 1.10 Uhr gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.