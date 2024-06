Seniorinnen im BVG-Bus bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1348

Gestern Vormittag erlitten drei Frauen bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmstadt Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-Jähriger mit einem Linienbus der BVG gegen 9.55 Uhr die Seeburger Straße in Richtung Schmidt-Knobelsdorf-Straße, als eine vor ihm fahrende 48-jährige Autofahrerin kurz vor der Einmündung zur Päwesiner Weg plötzlich abbremste, um zu wenden. Der Busfahrer führte daraufhin zur Vermeidung einer Kollision eine Gefahrenbremsung durch, infolgedessen drei Insassinnen des Busses zu Boden stürzten und verletzt wurden. Über Kopfschmerzen klagte nach dem Sturz eine 78-Jährige, lehnte eine medizinische Erstversorgung jedoch ab. Eine 74-Jährige erlitt ein Hämatom im Gesicht und verlor Teile ihrer Zähne, sodass Rettungskräfte die Seniorin zur ambulanten Behandlung in eine Zahnklinik brachten. Eine weitere 74-jährige Seniorin wurde mit einer Platzwunde am Kopf von der Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert und verblieb dort zur stationären Behandlung. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).