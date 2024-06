Festnahmen nach Diebstählen aus Autos

Nr. 1346

Heute früh nahmen Polizeikräfte in Hellersdorf zwei Tatverdächtige nach mehreren Diebstählen aus Autos fest. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bemerkte ein Anwohner gegen 3.45 Uhr zwei Jugendliche auf einem Parkplatz in der Hellersdorfer Straße, die die Scheiben von vier Fahrzeugen eingeschlagen haben sollen. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Einsatzkräfte nahmen kurz darauf die beiden 16-Jährigen fest, die gerade einen VW durchwühlten. Im Anschluss brachten Polizeikräfte die Jugendlichen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen sowie Blutentnahmen in einen Polizeigewahrsam und übergaben die beiden dann einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost). Die weiteren Ermittlungen dauern an.