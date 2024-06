Seniorin bei Verkehrsunfall mit E-Scooter verletzt

Nr. 1344

In der vergangenen Nacht ist eine Seniorin in Halensee bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige gegen 22.25 Uhr mit einem Elektrotretroller den Busfahrstreifen des Kurfürstendamms in Fahrtrichtung Westfälische Straße und fuhr die 76-Jährige an, die nach Angaben von Zeugen von rechts aus den Kurfürstendamm bei Grün überqueren wollte. Die Seniorin stürzte durch die Kollision zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 76-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 2 (West).