Geldautomat gestohlen

Nr. 1343

Unbekannte stahlen gestern Nachmittag in Tiergarten einen Geldausgabeautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 17 Uhr die Polizei zu einer Tiefgarage eines Hotels in der Stauffenbergstraße, nachdem ihm dort mehrere maskierte Personen in einem Transporter aufgefallen waren. Der Mitarbeiter teilte mit, dass Unbekannte dort einen Geldausgabeautomaten entwendet hatten, der in der Tiefgarage aufgestellt war. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei sicherten am Tatort Spuren und befragten mögliche Zeugen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.