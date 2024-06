Motorrollerfahrer und Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1342

Gestern Morgen kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorrollerfahrer und seiner Sozia. Kurz vor 8.30 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin mit einem Anhänger die Straße Südstern in Richtung Gneisenaustraße. In Höhe der Kreuzung Körtestraße/Südstern hielt sie an und der 35-jährige Rollerfahrer fuhr auf den Anhänger auf. Der Motorrollerfahrer und seine fünfjährige Tochter stürzten durch den Zusammenstoß zu Boden. Der Vater erlitt Platzwunden sowie innere Verletzungen. Seine Tochter wurde am Rumpf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus, in dem er stationär und sie ambulant behandelt wurde. Die 60-Jährige blieb unverletzt. Der Roller wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme war der Südstern in Richtung Gneisenaustraße für den gesamten Fahrzeugverkehr für etwa zwei Stunden gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.