Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Nr. 1341

Zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei Berlin kam es gestern Mittag in Staaken. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Polizistin gegen 12.30 Uhr mit dem Funkwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn den Magistratsweg in Richtung Heerstraße. An der Maulbeerallee soll die Polizistin mit dem Einsatzwagen bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden Volvo zusammen, mit dem ein 53-Jähriger im Pillnitzer Weg in Richtung Maulbeerallee unterwegs war. Während der 53-jährige Autofahrer unverletzt blieb, erlitt die Fahrerin des Funkwagens Verletzungen am Kopf und den Händen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Polizeibeamtin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie ihren Dienst beendete. Die beiden Polizeibeamten, die ebenfalls im Einsatzwagen mitfuhren, blieben unverletzt. Das Einsatzfahrzeug und der andere Wagen waren nicht mehr fahrfähig. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).