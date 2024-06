Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1336

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Pankow alarmiert. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine 39-jährige Fahrradfahrerin die Hiddenseestraße und wollte nach links in die Granitzstraße abbiegen. Dabei soll sie die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers missachtet haben, der die Granitzstraße in Richtung der Berliner Straße befuhr. Es kam zur Kollision, wobei die Frau auf die Motorhaube des Wagens geschleudert wurde. Sie zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Rumpfes und der Extremitäten zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.