Nr. 1335

Gestern Abend wurde in Spandau ein mutmaßlicher Räuber festgenommen. Kurz nach 20 Uhr soll der 27-jährige Tatverdächtige eine 23 Jahre alte Angestellte einer Drogerie in einem Einkaufszentrum in der Klosterstraße mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Dieses soll er schließlich selbst aus der Kasse entnommen haben und anschließend aus dem Einkaufszentrum geflüchtet sein. Die Angestellte blieb unverletzt. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe ausfindig machen und festnehmen. Er soll heute einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüfen wird. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren Ermittlungen.