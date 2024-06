Blitzeinbruch in Boutique

Nr. 1334

Mehrere Zeugen alarmierten in der vergangenen Nacht die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein VW Golf in das Schaufenster einer Boutique in Charlottenburg fuhr. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen zerstörten dabei gegen 0.40 Uhr das Schaufenster und die ausgestellten Waren des Geschäfts am Kurfürstendamm. Nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Beute. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) fahndet nun nach den Tatverdächtigen.