Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1331

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Spandau gerufen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 40-jährige Autofahrerin gegen 13.15 Uhr mit ihrem Wagen aus der Ausfahrt eines Parkhauses in der Straße Am Bahnhof Spandau. Beim Herausfahren kam es zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem dortigen Gehweg fuhr. Der Radfahrer zog sich Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich zu. Er wurde von hinzualarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.