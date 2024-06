Randalierer greift Einsatzkräfte an

Nr. 1330

Ein Randalierer wurde in der vergangenen Nacht in Friedrichshain festgenommen. Passanten alarmierten die Polizei gegen 22.40 Uhr in die Eldenaer Straße, nachdem sie bemerkt hatten, wie der 28-jährige Mann mit einem Vierkantholz auf die Fensterscheiben eines Supermarktes einschlug. Die Einsatzkräfte konnten den Mann dann in der Parkanlage Forckenbeckplatz stellen. Dort ging er mit dem erhobenen Kantholz auf die Einsatzkräfte zu und ließ sich auch durch den Einsatz von Reizgas nicht stoppen. Ein Beamter gab einen Warnschuss ab, anschließend überwältigten die Einsatzkräfte den Randalierer mit Hilfe eines Distanzelektroimpulsgerätes und nahmen ihn fest. Der 28-Jährige musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen und wurde an das zuständige Kommissariat des Abschnitts 52 überstellt, welches die weiteren Ermittlungen führt. Bei dem Einsatz wurden insgesamt sieben Einsatzkräfte verletzt, fünf davon durch Reizgas.