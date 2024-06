Kradfahrer und Sozius bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1329

Gestern Abend kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Kradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 21-Jähriger gegen 20.30 Uhr mit einem Wagen von der Hohenstaufenstraße kommend auf der Martin-Luther-Straße unterwegs gewesen sein. Als er nach links in die Barbarossastraße abgebogen sein soll, kollidierte er mit einem 39-jährigen Motorradfahrer, der die Martin-Luther-Straße in entgegenkommender Richtung befahren haben soll. In der Folge des Zusammenstoßes stürzten der 39-Jährige und sein 33 Jahre alter Sozius. Der Jüngere erlitt Verletzungen an den Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ältere wurde vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht und ebenfalls stationär aufgenommen. Der Autofahrer klagte über Schmerzen an einem Arm, lehnte allerdings eine ärztliche Behandlung ab. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund drei Stunden lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).