Polizist bei Verfolgung verletzt

Nr. 1328

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend wurde ein Polizist in Prenzlauer Berg von einem Mann an der Verfolgung von Tatverdächtigen gehindert und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Polizeikräfte gegen 1.25 Uhr zu Sachbeschädigungen durch mutmaßliche Graffitisprayer in die Dänenstraße und Schönfließer Straße alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizisten ergriffen drei Tatverdächtige die Flucht, sodass sich die eingesetzten Beamten trennten, um diesen zu folgen. Als einer der Polizisten in der Paul-Robeson-Straße die Flüchtenden verfolgte, soll ein 19-Jähriger aus einer fünf Personen großen Gruppe heraus dem Polizisten unvermittelt gegen das Bein getreten haben, sodass dieser mit dem Gesicht auf den Boden aufschlug und durch den Aufprall sofort starke Schmerzen in einem Arm verspürte. Dem Beamten gelang es dennoch, den Heranwachsenden festzunehmen und ihm Handfesseln anzulegen. Der 19-Jährige versuchte daraufhin, sich der Festnahme zu entziehen, indem er den Rest der Gruppe aufforderte, auf den Polizisten einzutreten. Infolgedessen trat eine Person aus der Gruppe bedrohlich nahe an den Polizisten heran und forderte die Freilassung ihres Komplizen. Dem Beamten gelang es, durch Androhung des Einsatzes des Reizstoffsprühgeräts und herbeieilenden Kollegen, die Situation zu beruhigen und weitere Angriffe aus der Gruppe heraus zu verhindern. Eine Atemalkoholbestimmung bei dem Angreifer ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Er konnte nach Aufnahme seiner Personalien seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung sowie Körperverletzung verantworten. Durch den Übergriff des 19-Jährigen gelang den mutmaßlichen Graffitisprayern die Flucht. Der an der Schulter und am Kopf verletzte Polizeibeamte wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und beendete anschließend seinen Dienst. Ein Kommissariat eines Polizeiabschnitts der Polizeidirektion 1 (Nord) ist mit den zuständigen Ermittlungen betraut.