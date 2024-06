Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1324

Gestern Nachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Weißensee verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 34-Jährige gegen 17 Uhr mit seiner Harley-Davidson in der Falkenberger Straße in Richtung Gartenstraße unterwegs und stieß in Höhe der Gartenstraße mit einem von rechts kommenden Ford zusammen, mit dem ein 43-jähriger aus der Gartenstraße links in die Falkenberger Straße abgebogen war. Dabei soll er die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls überholte der Zweiradfahrer vor ihm fahrende Fahrzeuge und befand sich in der Gegenspur. In der Folge des Zusammenstoßes stürzte der Kradfahrer und erlitt Knochenbrüche an beiden Armen. Hinzualarmierte Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine beim Autofahrer am Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Im Anschluss brachten Polizeikräfte den 43-Jährigen zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam und beschlagnahmten seinen Führerschein. Danach wurde der 43-Jährige entlassen. Während der Unfallaufnahme war die Einmündung Falkenberger Straße/Gartenstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.