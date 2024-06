Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1323

Gestern Abend wurden Polizeikräfte zu einem Verkehrsunfall nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-Jähriger gegen 19.45 Uhr mit einem Mercedes die Prinzenallee in Richtung Biesentaler Straße, als ein dreijähriger Junge mit seinem Tretroller von links vom Mittelstreifen aus in den Fließverkehr fuhr. Der 56-Jährige bremste, konnte aber nicht verhindern, dass er das Kind anfuhr. Durch die Kollision fiel der Junge von seinem Roller und erlitt Kopfverletzungen. Hinzualarmierte Rettungskräfte versorgten den Dreijährigen zunächst am Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach derzeitigem Informationsstand nicht bestehen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.