Tatverdächtiger eines Tötungsdelikts festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1322

In Wilmersdorf wurde gestern Nachmittag ein Mann mit tödlichen Verletzungen aufgefunden. Gegen 16 Uhr fanden zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße den 24-Jährigen leblos im Hausflur. Durch einen Zeugenhinweis konnten die Ermittlerinnen und Ermittler mit der Unterstützung von Einsatzkräften der Polizei Brandenburg einen 25-jährigen Tatverdächtigen in einer Wohnung in Bernau festnehmen. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht eines Tötungsdelikts dauern an und werden von der 4. Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin geführt.