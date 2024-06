Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1321

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Zehlendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 34-jährige Autofahrerin die Berliner Straße aus Richtung Sundgauer Straße kommend in Fahrtrichtung Dahlemer Weg befahren haben. Als sie im rechten Fahrstreifen kurz anhielt, kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Wagen einer 82-Jährigen, die in selber Richtung unterwegs war. Anschließend kollidierte der Wagen der Seniorin noch mit dem Auto eines 43-Jährigen, der auch in Richtung Dahlemer Weg fuhr. Die 82-Jährige erlitt Verletzungen im Rumpfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 34-Jährige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.