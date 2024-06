Frau beleidigt Passantin fremdenfeindlich

Nr. 1320

Heute Vormittag wurde in Spandau eine Frau rassistisch und fremdenfeindlich beleidigt. Gegen 9.30 Uhr soll die 33-Jährige an einem Haus in der Borkzeile vorbeigelaufen sein. Eine 55-jährige Bewohnerin soll sie aus einem Fenster heraus beschimpft haben, woraufhin die 33-Jährige die Polizei alarmierte. Derartige Beleidigungen soll die 55-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach geäußert haben. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der Tatverdächtigen fest. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.