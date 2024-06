Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Fußgänger

Nr. 1317

Gestern Abend flüchtete ein Autofahrer in Mitte nach einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Gegen 18.20 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte in die Invalidenstraße Ecke Chausseestraße alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein vom Nordbahnhof kommender 15-Jähriger bei grüner Fußgängerampel die Chausseestraße in Richtung Hauptbahnhof überquert haben. Im gleichen Moment soll ein bislang Unbekannter mit einem Mietwagen die Kreuzung aus der Schlegelstraße kommend in Richtung Habersaathstraße passiert und dabei den Fußgänger angefahren haben. Durch den Zusammenstoß soll der Jugendliche gegen die Motorhaube geprallt und auf den Gehweg gefallen sein. Nach kurzzeitiger Gefahrenbremsung und Ansprache durch Zeugen soll der Mietwagenfahrer plötzlich beschleunigt haben und vom Unfallort geflüchtet sein. Die Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen mit einer Kopfverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte fanden den Unfallwagen in der Caroline-Michaelis-Straße. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und die Fahndung nach dem Mietwagenfahrer übernommen.